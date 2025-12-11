На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США хотят вернуть Россию в мировую экономику. Что предлагает Вашингтон?

WSJ: США предложили Европе план реинтеграции России в мировую экономику
true
true
true
Администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение России в мировую экономику в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. Документы, описанные источниками американской газеты The Wall Street Journal, вызвали напряженные дискуссии между Вашингтоном и Евросоюзом.

Белый дом передал европейским коллегам ряд одностраничных приложений к мирным предложениям по урегулированию на Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В них изложено видение Вашингтона по восстановлению Украины и постепенной экономической реинтеграции Москвы.

В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов на восстановление Украины.

Среди новых проектов называется, например, строительство крупного центра обработки данных, который будет работать от энергии Запорожской АЭС.

Отдельное приложение содержит общие принципы вывода российской экономики из кризиса. США предлагают привлечение американских компаний к работе в стратегических секторах, таких как добыча редкоземельных элементов и нефтяные проекты в Арктике. Также план предусматривает содействие восстановлению поставок российских энергоносителей в страны Западной Европы и другие регионы.

Реакция в Европе

Европейские чиновники восприняли часть предложений США скептически. По словам одного из собеседников WSJ, отдельные элементы плана выглядят нереалистично.

Другой источник сравнил потенциальные американо-российские энергетические договоренности с послевоенным разделом Европы, заявив: «Это как Ялта».

Евросоюз настаивает на использовании замороженных российских активов для кредитования украинского правительства, которое испытывает дефицит средств на закупку вооружений и поддержание работы государственных институтов.

Вашингтон предлагает иной подход — создать инвестиционный фонд под управлением частных компаний и финансовых групп, связанных с администрацией президента США. Как утверждает один из американских переговорщиков, объем такого фонда может быть увеличен до $800 млрд.

Переговорный процесс

Дональд Трамп и его команда обсуждают параметры возможного украинского урегулирования с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Представитель Белого дома сообщил, что цель США — добиться прекращения конфликта, который, по словам Трампа, затянулся слишком надолго.

Сам Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность участия во встрече европейских лидеров в эти выходные, где планируется продолжить обсуждение мирного процесса: «Думаю, у нас возникли некоторые разногласия по поводу людей, и мы посмотрим, чем это закончится. Мы не хотим тратить время зря».

