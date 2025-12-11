Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель». Что происходит в городе?

В среду вечером беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали Воронеж, сообщил губернатор Александр Гусев. К счастью, обошлось без раненых и пострадавших. В результате падения обломков повреждены несколько зданий, на двух десятках городских улицах временно отключилось электричество. Горожан предупредили о взрывоопасных элементах, которые могли остаться после уничтожения БПЛА.

При падении в левобережной части Воронежа обломков «скоростной воздушной цели» никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Тип сбитого летательного аппарата не уточняется. Пострадавших нет, власти города и экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

По словам Гусева, силы ПВО сбили цель за пределами города. Тем не менее не обошлось без ущерба. Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, а в «одном малозаселенном доме» произошло обрушение лестничной клетки. Из здания временно эвакуировали 80 человек, для них в ближайшем образовательном учреждении организован пункт временного размещения. У одного из горожан из-за перенесенного стресса обострилось хроническое заболевание, ему оказали помощь на месте.

«Возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц», — отметил губернатор.

Отключения затронули около 20 городских улиц, в числе которых Московский проспект, бульвар Победы, улицы 45-й Стрелковой Дивизии, Владимира Невского и Карпинского. Энергетики ведут ремонтные работы, свет обещают дать ночью 11 декабря.

Региональный портал «Моё онлайн. Все новости Воронежа» сообщает, что жалобы на отключение света поступают из разных уголков города. «Свет мигнул на мгновение, и тут же включился снова. После этого взвыли сирены». «Мой и противоположный дом погрузился во тьму. Сидим жжем свечи», — рассказывают горожане. Громкий звук слышали жители разных районов. «Шарахнуло мощно, стекла затряслись», — пишут воронежцы.

Кроме электросетей пострадали «технологические элементы сетей теплоснабжения», из-за чего, как сообщил губернатор, в нескольких многоэтажках в левобережной и правобережной частях города «может наблюдаться снижение температуры теплоносителя». Специалисты уже ведут восстановительные работы.

Воронежцев предупредили о взрывоопасных элементах, которые могли остаться после уничтожения воздушного снаряда.

Портал voronezh1.ru сообщает, что в городе уже сутки нет мобильного интернета. В региональном правительстве отметили, что «мобильный интернет, как и всегда в таких случаях, отключили по решению федерального центра». Когда его включат — пока неизвестно.

Около 11 часов вечера губернатор Александр Гусев предупредил жителей, что в Воронеже и Бутурлиновском районе области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. А незадолго до полуночи отчитался, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов области и одного городского округа обнаружено, уничтожено и подавлено уже более трех беспилотных летательных аппаратов.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», — отметил Александр Гусев.