Под Красноармейском уничтожили группу боевиков РДК

Кимаковский: под Красноармейском при контратаке уничтожили боевиков РДК

Группа боевиков «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) ликвидирована при попытке контратаки под Красноармейском. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, операторы БПЛА Вооруженных Сил России (ВС РФ) и разведчики засекли и уничтожили группу боевиков РДК, которые скрытно «намеревались контратаковать наши позиции» под Красноармейском.

1 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По состоянию на 2 декабря, по данным Минобороны, российские подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации американского наемника ВСУ у Красноармейска.