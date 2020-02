Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в главной роли

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, на котором он предстал персонажем одной из лент Болливуда.

Отмечается, что американский лидер показан в образе главного героя индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».

«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал ролик Трамп.

Само видео создал один из пользователей соцсети.

Ранее стало известно, что у Трампа запланирован рабочий визит в Индию, который продлится с 24 по 25 февраля.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG