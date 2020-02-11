Лукашенко похвалил белорусские СМИ за «честность»

Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил СМИ страны за то, что они, по его мнению, честные и правдивые. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что белорусские СМИ гораздо честнее российских. По его словам, в России СМИ даже не пропагандируют, а фейково излагают ту или иную тему.

Ранее Лукашенко заявил, что зарубежные СМИ, в том числе российские, часто публикуют инсинуации в отношении Белоруссии. Он привел в пример «информационные вбросы» о некачественных белорусских товарах, которые настораживают людей.

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