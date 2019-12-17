Тимошенко предрекла Украине голод

Депутат Рады Юлия Тимошенко считает, что украинской стороне грозят голодные времена, если киевские власти одобрят законопроект о продаже земель. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат считает, что в случае принятия документа мировые монополии оперативно скупят украинские земли. Получается, что земля станет спекулятивным товаром корпораций, которые могут не выпускать экологически чистый товар.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар», — сравнила Тимошенко.

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Рады. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине. Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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