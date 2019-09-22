Глава минфина США счел домыслами сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Министр финансов США Стивен Мнучин назвал домыслами сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, передает CNN.
«Я считаю, что все это придумано из-за спекуляций», — сказал Мнучин.
При этом он подчеркнул, что разговоры между мировыми лидерами носят конфиденциальный характер и предание их огласке «заложит ужасный прецедент».
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если президент США Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент.