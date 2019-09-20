СМИ назвали имя возможного заместителя советника Трампа по нацбезопасности

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Стало известно, кто может стать заместителем советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что этот пост может занять старший директор по Азии в совете национальной безопасности США Мэтт Поттингер.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что на эту должность его советник выбрал человека, который работает в администрации и которого все знают.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США.