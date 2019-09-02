Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области
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Президент России Владимир Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области, сообщает ФАН.
По его мнению, темп обеспечения жильем людей из пострадавших от наводнения районов очень низкий.
«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — заявил Путин.
Он также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области наблюдается много волокиты и управленческих сбоев.
Ранее Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области.