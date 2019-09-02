Президент России Владимир Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области, сообщает ФАН.

По его мнению, темп обеспечения жильем людей из пострадавших от наводнения районов очень низкий.

«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — заявил Путин.

Он также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области наблюдается много волокиты и управленческих сбоев.

Ранее Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области.