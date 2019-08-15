Уголовное дело возбудили против пьяного стрелка из Котельников

Против мужчины, который учинил стрельбу и забаррикодировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Как стало известно, против него возбудили уголовное дело по статье УК России «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Отмечается, что данная статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.