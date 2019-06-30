Сколько шагов сделал Трамп по территории КНДР

Президент США Дональд Трамп стал первым действующим американским лидером, нога которого ступила на территорию КНДР.

Как сообщил корреспондент CNN, всего Трамп сделал около 20 шагов по северокорейской части демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Ранее Трамп поделился впечатлением после первого посещения КНДР. Трамп рассказал, что он покидает Южную Корею после «замечательной встречи» с Ким Чен Ыном.

Трамп впервые ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи 30 июня.