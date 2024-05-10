Двое мужчин перевернулись на байдарках на Ладоге

В Приозерском районе двое мужчин сплавлялись на байдарках по Ладоге и перевернулись, одного удалось спасти. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел на Ладожском озере возле поселка Березово, двое мужчин на байдарках перевернулись и оказались в ледяной воде.

Спасателей вызвали очевидцы, еще до приезда экстренных служб они смогли вытащить из озера одного из тонувших, второго путешественника спасти не удалось.

До этого сообщалось, что в Челябинской области полицейские спасли тонувших девушку и мужчину. В экстренные службы обратилась жительница Троицка, женщина сообщила о том, что в реку около моста упала девушка. На место был направлен ближайший наряд полиции, стражи порядка увидели, что помимо девушки в воде отчаянно борется с течением мужчина, пытающийся ее спасти. Пострадавших удалось вынести на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Енисейске мужчина спас тонувшего в ледяной реке ребенка.