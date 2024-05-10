Силы ПВО за ночь сбили украинские дроны в трех российских регионах

Силы ПВО ночью уничтожили пять украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, три беспилотника сбили над территорией Брянской области, один над Московской областью и один — в Белгородской области.

Накануне поздним вечером на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Пожар удалось потушить. В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре предприятия, уточнил глава региона Владислав Шапша.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.