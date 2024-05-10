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Нарышкин считает, что НАТО не примет Украину ускоренным путем

Нарышкин: НАТО не будет принимать Украину ускоренным путем в обход правил

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что НАТО не примет Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил. Об этом он заявил РИА Новости.

«Думаю, что нет», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности такого сценария.

9 мая профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс высказал мнение, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за невозможности единогласного решения по этому вопросу всех членов альянса.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Кроме того, председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны CША Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что все союзники НАТО не хотят видеть войска альянса на Украине, однако там уже есть «немного солдат» блока.

Ранее в США назвали возможный срок вступления Украины в НАТО.

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