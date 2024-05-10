СК проверит роман Сорокина «Наследие»

Доследственная проверка в отношении романа Владимира Сорокина «Наследие» началась из-за описания в произведении порнографических сцен с несовершеннолетними. Об этом сообщаетРИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ. Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — рассказал источник.

В январе активисты потребовали от СК проверить новый роман Сорокина «Наследие» на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Позже этот роман убрали из каталогов онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. В апреле издательство АСТ официально заявило об остановке продаж трех книг, включая электронные версии, из-за пропаганды ЛГБТ. Одной из этих книг стал роман «Наследие».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из-за рубашек с «Тату».