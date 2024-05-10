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Президент Молдавии Санду примет участие в саммите по Украине

Президент Молдавии Санду примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердила свое участие в «саммите мира» в Швейцарии, а также обсудила шаги для вступления Киева и Кишинева в Евросоюз, а также региональную безопасность. Об этом сообщает Newsmaker.

«В День Европы, день, посвященный единству и миру во всей Европе, миру, за сохранение которого храбро борется Украина, я поговорила с президентом Зеленским. Обсудили следующие шаги для вступления Молдовы и Украины в Европейский союз, сотрудничество и региональную безопасность», — заявила Санду.

В ходе беседы президент подтвердила свое участие в саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня, отмечается в материале.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина создает «реальную многополярность».

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