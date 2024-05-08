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Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад победы в Москве

На Красной площади прошел парад в честь 79-й годовщины победы

На Красной площади прошел парад военной техники в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В нем приняли участие девять тысяч военнослужащих, причем около тысячи из них — участники СВО.

Впервые истории Парад Победы проходит под снегом. Несмотря на погоду, воздушная часть парада все же состоялась. Авиация раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.

В этом году Парад победы длился 51 минуту. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным шествие смотрели президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

После официальной части президенты дошли до Могилы Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.

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