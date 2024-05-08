Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад победы в Москве
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Ракетные комплексы «Ярс» во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Трансляция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Владимир Путин на параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года
Курсанты Военно-морского политехнического института на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
На экране слева: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года
Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
На Красной площади прошел парад военной техники в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В нем приняли участие девять тысяч военнослужащих, причем около тысячи из них — участники СВО.
Впервые истории Парад Победы проходит под снегом. Несмотря на погоду, воздушная часть парада все же состоялась. Авиация раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.
В этом году Парад победы длился 51 минуту. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным шествие смотрели президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
После официальной части президенты дошли до Могилы Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.