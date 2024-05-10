В Днепропетровской области Украины при взрывах пострадало административное здание

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале заявил, что в результате взрывов в городе Никополе зафиксировали повреждения на административном здании.

По его словам, ночью город обстреляли. Помимо административного здания, повреждения получили нежилые помещения на частном предприятии. При этом о каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

До этого стало известно, что в Харьковской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. Также тревога звучала в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Краткое время воздушная тревога также действовала в Одесской области Украины. Также ее распространяют на контролируемые Киевом части ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.