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Украинский журналист заявил, что офицеры ВСУ боятся докладывать о ходе сражений

Журналист Бутусов: офицеры ВСУ боятся говорить о неудачах из-за риска увольнения

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские офицеры боятся говорить начальству о сложной ситуации в зоне боевых действий, рассказал главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов. Он сделал соответствующее заявление в своем видеоблоге.

По словам эксперта, у руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть привычка отправлять в отставку командиров бригадного уровня. Речь идет об офицерах, которые решаются сообщить начальству о тяжелой обстановке на поле боя.

«Они (командиры подразделений ВСУ. — «Газета.Ru») боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — пояснил Бутусов.

Журналист добавил, что недостоверные отчеты о положении дел в зоне боевых действий приводят к неверной оценке ситуации руководством ВСУ. Более того, у зарубежных партнеров Киева складываются ошибочные представления о возможностях армии страны.

Как сказал эксперт, сейчас украинские войска испытывают большие проблемы в сфере управления и передачи «наверх» докладов об обстановке на поле боя.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука. Вместо него на пост был назначен Александр Трепак.

Ранее в ВСУ заявили о самой сложной ситуации на фронте с момента эскалации конфликта.

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