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Блогер Милохин ответил на вопрос об интимных отношениях с Медведевой

Блогер Милохин заявил, что у него не было интимных отношений с Медведевой

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alphafightseries/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский блогер Даня Милохин ответил в своих соцсетях на вопрос подписчика о том, были ли у него интимные отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Спал ли я с Медведевой? Нет. К сожалению или к счастью, нет», — сказал Милохин.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с Медведевой в 2021 году. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин и Медведева начали выступление в новом сезоне, но блогер принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Милохин рассказал о ревнивом парне Евгении Медведевой.

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