В Воронежской области трое друзей сожгли релейный шкаф на железной дороге

В Воронежской области задержаны 16-летняя девушка и двое студентов за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Обгоревший релейный шкаф между станциями Сомово и Отрожка обнаружил сотрудник железной дороги во время обхода путей. По подозрению в совершении поджога были задержаны трое молодых людей — 16-летняя девушка и двое студентов 17 и 19 лет.

Молодые люди признались, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы из Украины и пообещали заплатить 30 тысяч рублей за поджог релейного шкафа. Приятели согласились, в ночь на 1 мая они попытались вскрыть оборудование, но не смогли, облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.

Серьезных повреждений техника не получила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге осудили подростков за попытку теракта на железнодорожной дороге. Молодые люди вступили в сговор со сторонниками ВСУ в сентябре 2023 года. Злоумышленники предложили россиянам совершить теракт на Октябрьской дороге, и петербуржцы согласились и попытались совершить поджог. Суд признал подростков виновными. Одного из них приговорили к четырем годам лишения свободы, второй получил наказание два года. Оба молодых человека отправятся в воспитательную колонию.

Ранее в Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге.