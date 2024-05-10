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Пожар на НПЗ в Калужской области после атаки дронов ВСУ ликвидирован

В Калужской области пожар на ООО «Первый завод» после атаки дронов ликвидирован

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Виталий Аньков/РИА Новости

Поздним вечером произошел пожар на территории компании в Дзержинском районе Калужской области после аварии беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На текущий момент пожар успешно потушен, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавших в результате ЧП нет.

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации.», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре предприятия, уточнил Шапша.

До этого сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Атаки БПЛА на Россию
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