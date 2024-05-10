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Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск

Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Подольске, который направлялся в стороны Москвы.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

Глава города добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

До этого Министерство обороны России сообщило, что два украинских беспилотника самолетного типа сбиты вечером 9 мая над Белгородской областью.

Кроме того, 9 мая стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По данным источника, после удара на территории завода начался пожар. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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