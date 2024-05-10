«Укрэнерго» получило миллионный грант от ФРГ

Немецкое правительство предоставило грант в размере 45 миллионов евро украинской энергетической компании «Укрэнерго». Средства выделены для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате продолжающегося конфликта, пишет ТАСС.

Грантовое соглашение было подписано представителями «Укрэнерго», немецкого банка KfW и главами представительств KfW в Украине и Молдове.

Церемония прошла в рамках встречи министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

По словам Владимира Кудрицкого, председателя правления «Укрэнерго», средства будут использованы для строительства новой высоковольтной линии, улучшающей стабильность соединения украинской энергосистемы с европейской, а также для приобретения высоковольтного оборудования и восстановления объектов в центральных регионах Украины.

Отмечается, что с начала конфликта в феврале 2022 года при поддержке KfW «Укрэнерго» привлекло свыше 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов для восстановления и развития электросетей.

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