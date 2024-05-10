Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Укрэнерго» получило миллионный грант от ФРГ

«Укрэнерго» получило грант от ФРГ на 45 млн евро

close
100%
Укрэнерго

Немецкое правительство предоставило грант в размере 45 миллионов евро украинской энергетической компании «Укрэнерго». Средства выделены для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате продолжающегося конфликта, пишет ТАСС.

Грантовое соглашение было подписано представителями «Укрэнерго», немецкого банка KfW и главами представительств KfW в Украине и Молдове.

Церемония прошла в рамках встречи министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

По словам Владимира Кудрицкого, председателя правления «Укрэнерго», средства будут использованы для строительства новой высоковольтной линии, улучшающей стабильность соединения украинской энергосистемы с европейской, а также для приобретения высоковольтного оборудования и восстановления объектов в центральных регионах Украины.

Отмечается, что с начала конфликта в феврале 2022 года при поддержке KfW «Укрэнерго» привлекло свыше 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов для восстановления и развития электросетей.

Ранее в Киеве собрались минимизировать уличное освещение.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами