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ВСУ ночью атаковали Курскую область

Губернатор Старовойт: в Теткино после атаки дронов-камикадзе загорелись три дома

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — написал он.

По словам Старовойта, никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидировали силы пожарных расчетов и добровольная пожарная дружина.

«Благодарю спасателей за мужество и самоотверженную службу», — добавил Старовойт.

Утром 10 мая сообщалось, что ООО «Первый завод» загорелся в Калужской области после падения беспилотного летательного аппарата.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных Сил Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. По словам очевидцев, около часа ночи в Дзержинском районе прогремели несколько мощных взрывов возле станции Полотняный завод.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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