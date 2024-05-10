Стало известно о расколе НАТО из-за ударов Украины по России

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России раскололи несколько стран НАТО – США, Великобританию и Францию на два лагеря. Об этом сообщает The Telegraph.

В материале отмечается, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по территории России, в то время как Париж и Лондон, напротив, выступают за эскалацию конфликта.

«Особые отношения Великобритании и США страдают от разногласий относительно стратегии по Украине», — говорится в тексте.

Соединенные Штаты демонстрируют незаинтересованность в дальнейшей эскалации, а Британия ведет себя агрессивно в вопросе поддержке Киева, уточняется в материале.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

До этого обороны США Ллойд Остин заявил, что удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам могут нанести ущерб мировой энергосистеме.

Ранее американский генерал призвал Украину игнорировать требование не бить по НПЗ России.