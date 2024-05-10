В Ростовской области ребенок упал с качелей и получил разрыв селезенки

Ростовские хирурги городской больницы № 20 спасли школьницу, получившую травму во время катания на качелях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

11-летняя девочка поступила в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. Школьница рассказала, что упала с качелей на детской площадке. В ходе обследования медики выявили у нее разрыв селезенки.

Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали. В процессе работы хирурги сделали экстренную лапароскопию и аутотрансплантацию — с помощью трех маленьких надрезов удалили большую часть селезенки. Полное удаление органа невозможно, потому что это принесет серьезный ущерб здоровью.

После операции девочка еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок повредил селезенку во время прогулки. Восьмилетний мальчик играл на одной из детских площадок, когда упал с высоты на левый бок. После этого ребенок пожаловался на сильную боль, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Удмуртии врачи спасли пациента, у которого селезенка увеличилась в 15 раз и порвалась.