Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что направила президенту страны Владимиру Путину список кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале парламентария.

Она отметила, что всего в список попали три человека. Речь идет о сенаторе Анатолии Артамонове, исполняющей обязанности главы Счетной палаты РФ Галине Изотовой и заместителе руководителя контрольного управления администрации российского лидера Борисе Ковальчуке.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что в настоящее время верхняя палата парламента ожидает представление Путина для назначения одного из кандидатов на должность. По словам законодателя, Совет Федерации РФ готов рассмотреть вопрос в установленном порядке и принять соответствующее постановление.

14 марта агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в скором времени Счетная палата РФ представит верхней палате парламента отчет о работе в 2023 году. Пленарное заседание, на котором парламентарии заслушают доклад, должно состояться 22 мая.

Ранее в Счетной палате РФ рассказали о размере государственного долга страны.