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Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ

Матвиенко направила Путину список претендентов на пост главы Счетной палаты РФ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что направила президенту страны Владимиру Путину список кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале парламентария.

Она отметила, что всего в список попали три человека. Речь идет о сенаторе Анатолии Артамонове, исполняющей обязанности главы Счетной палаты РФ Галине Изотовой и заместителе руководителя контрольного управления администрации российского лидера Борисе Ковальчуке.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что в настоящее время верхняя палата парламента ожидает представление Путина для назначения одного из кандидатов на должность. По словам законодателя, Совет Федерации РФ готов рассмотреть вопрос в установленном порядке и принять соответствующее постановление.

14 марта агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в скором времени Счетная палата РФ представит верхней палате парламента отчет о работе в 2023 году. Пленарное заседание, на котором парламентарии заслушают доклад, должно состояться 22 мая.

Ранее в Счетной палате РФ рассказали о размере государственного долга страны.

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