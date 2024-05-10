Российский хоккеист повторил рекорд НХЛ

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо», забросил шайбу в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по этому показателю.

Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Далласа». Встреча завершилась со счетом 3:5. В серии до четырех побед счет стал 1:1.

15 января стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».