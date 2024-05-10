В Бурятии четырехлетний ребенок вдохнул деталь от конструктора

В Еравнинском районе Бурятии четырехлетний ребенок несколько месяцев жил с деталью от конструктора в легком. Об этом сообщает пресс-служба детской республиканской клинической больницы.

Несколько месяцев родители лечили четырехлетнего ребенка от кашля. Лекарственные препараты давали лишь временный эффект. Семья обратилась в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

В ходе обследования медики обнаружили, что причиной постоянного кашля стало инородное тело, застрявшее в легком, ребенок случайно вдохнул деталь от игрушки.

«Нам удалось обнаружить инородный предмет в нижней доле левого легкого ребенка — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм. Эндоскопическим путем деталь из левого легкого была удалена. Проведена коррекция лечения», — рассказала врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.

Спустя несколько дней маленького пациента выписали на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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