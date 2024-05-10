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Губернатор Калининградской области может получить должность в новом правительстве РФ

«Ведомости»: губернатор Калининградской области Алиханов может стать министром

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов может войти в новый состав российского правительства. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, в состав нового правительства также могут войти другие губернаторы — главы Нижегородской области Глеб Никитин и Кемеровской области Сергей Цивилев.

Старый кабмин будет работать до того, как Госдума 13 и 14 мая утвердит новый состав.

2 мая Алиханов опроверг информацию о том, что он планирует до срока сложить с себя полномочия и перейти в федеральное правительство. Он подчеркнул, что планирует оставаться на посту до окончания своего срока.

Ранее Путин выдвинул кандидата на пост премьер-министра.

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