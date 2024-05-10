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Экс-премьер Израиля оценил угрозу Байдена о прекращении поставок оружия ЦАХАЛ

Экс-премьер Беннет: угроза Байдена об остановке поставок оружия Израилю ошибочна

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал «глубоко ошибочной» угрозу Джо Байдена прекратить поставки оружия ЦАХАЛ в случае начала полномасштабной операции в Рафахе. Его слова приводит CNN.

«Конечно, президент Байден всегда был большим другом Израиля, но я думаю, что это решение глубоко ошибочно», — заявил Беннет.

По его словам, Израиль не может смириться с существованием «радикальной джихадистской террористической организацией». Он подчеркнул, что ХАМАС прячется за мирными жителями, и план президента США прекратить поставки вооружения будет «глубокой ошибкой», поскольку у еврейского государства «действительно нет выбора» в борьбе с радикальной группировкой.

До этого Джо Байден заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о крупном вторжении в город Рафах на юге сектора Газа.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось...», — сказал Байден.

Ранее Байдена похвалили за отказ поставлять оружие Израилю в случае операции в Рафахе.

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