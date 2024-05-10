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Полиция Латвии задержала в День Победы шесть человек за песни

Jauns.lv: в Латвии задержала в День Победы шесть человек за песни и ленточки

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Shutterstock

День Победы в Латвии были задержаны шесть человек за различные действия, связанные с песнями о Великой Отечественной войне и ношением георгиевских ленточек. Также были зарегистрированы случаи административных правонарушений, связанных с возложением цветов к местам снесенных воинских памятников. Об этом сообщает портал Jauns.lv.

На мемориале в Саласпилсе полиция задержала мужчину, который не подчинялся их требованиям. Видеозапись показывает, что мужчина был задержан шестью правоохранителями.. Свидетели утверждают, что задержанный проигрывал песню «Журавли» на телефоне без наушников.

Также в Саласпилсе были задержаны три человека за пение песен, которые якобы прославляют Россию, и один из них носил георгиевскую ленточку. В Даугавпилсе был задержан житель с георгиевской ленточкой на рюкзаке, а в Резекне — человек за возложение цветов к снесенному памятнику советским воинам.

Полиция Латвии также провела ряд дел об административных правонарушениях 9 мая, включая возложение цветов к снесенным мемориалам, пение песен о войне в автомобилях и демонстрацию запрещенной символики, такой как георгиевская ленточка и определенные буквы, а также использование чехла телефона в цветах российского триколора.

До этого было начато уголовное дело против мужчины, который несколько раз приносил гвоздики к месту снесенного памятника «Алеша» в Резекне.

Ранее в Берлине задержали десять человек на акциях 9 Мая.

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