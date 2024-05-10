Тренер «Ариса»: Кокорин является важным игроком для команды

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, заявил, что Александр Кокорин является важным игроком для клуба, если находится в идеальных кондициях , передает «Чемпионат».

«В идеальных кондициях Кокорин — очень важный футболист для «Ариса». То, каким он был большую часть сезона, — этого недостаточно, он сам это прекрасно понимает», — сказал Шпилевский.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее Шпилевский прокомментировал новый контракт Кокорина.