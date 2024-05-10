Госсекретарь США представит конгрессу доклад о поведении Израиля в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

В данный момент Госдеп изучает использование оружия Израилем и шестью другими странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Ведомство установило себе крайний срок для представления отчетов конгрессу к 8 мая, но ранее там заявили, что документ будет отложен на несколько дней по техническим причинам, отмечает Axios.

По данным портала, из отчета нельзя будет сделать вывод о том, что Израиль нарушил условия использования американского оружия в анклаве. По словам официальных лиц США, в настоящее время израильская политика в отношении доставки гуманитарной помощи в сектор Газа значительно улучшилась и Израиль не намерен препятствовать оказанию помощи.

Трое американских чиновников заявили Axios, что в докладе Блинкена будет перечислен ряд инцидентов во время конфликта и отмечено, что они вызывают серьезную обеспокоенность по поводу нарушений международного права со стороны Израиля.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется урегулировать разногласия с президентом США Джо Байденом.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.