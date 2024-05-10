В США увидели угрозу переизбранию Байдена из-за ссоры с Израилем

Действующий президент США Джо Байден рискует столкнуться с «еще большими трудностями» на пути к переизбранию из-за сложностей внутри страны и за рубежом, а также проблем в отношениях с Израилем на фоне потенциальной операции еврейского государства в Рафахе. Об этом пишет CNN.

В материале отмечается, что Байден имеет дело с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, которые несут угрозу эскалации и «бросают вызов его авторитету как лидера». Кроме того, внутри США наблюдается всплеск протестов среди студентов, которые являются частью его электората. Также отмечается, что он может стать самым старым президентом в истории страны в случае переизбрания.

«Но, во всяком случае, путь президента к переизбранию становится еще более сложным. Сейчас он вступил в конфликт с премьер-министром Израиля... Этот кризис рискует сыграть на утверждении Трампа о том, что мир и нация выходят из-под контроля [Байдена] и нуждаются в сильном лидере, чтобы исправить это», — пишет CNN.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется урегулировать разногласия с президентом США Джо Байденом после его публичного предупреждения о прекращении поставок оружия в случае начала израильской армией полномасштабной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Ранее экс-премьер Израиля оценил угрозу Байдена о прекращении поставок оружия ЦАХАЛ.