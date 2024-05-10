Володин рассказал о встречах Мишустина с фракциями в Госдуме

Встречи Михаила Мишустина с фракциями в Госдуме будут с откровенными разговорами без закрытых тем. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«В выступлениях лидеры фракций могут обозначить различные темы», — сказал он.

Он отметил, что предстоящее 10 мая решение по утверждению кандидатуры премьер-министра возлагает ответственность на депутатский корпус.

«После голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьера Дума направит документы президенту», — добавил Володин.

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Государственная дума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

7 мая правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу Владимира Путина. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Мишустину предрекли сохранение поста премьер-министра России.