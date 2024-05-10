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Партизаны сообщили, что ВСУ расстреливают жителей Херсона, которые пытаются покинуть город

Партизаны сообщили, что ВСУ стреляют по пытающимся сбежать жителям Херсона

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Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра, контролируемый Россией. Об этом сообщил ТАСС командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление».

По его словам, если украинские военные выявляют желающих убежать, то сразу открывают огонь на поражение. «Поэтому много людей, которые не смогли в свое время перебраться в свободную часть Херсонской области, просто ждут», — заключил командир.

Тем не менее командир напомнил об успешных случаях эвакуации жителей города на левый берег. Он вспомнил случай, когда молодой человек на надувной лодке ночью переплыл Днепр. Также военный отметил, что есть тайные перевозчики, которые за деньги могут переправить человека на другой берег — таких дельцов ВСУ не трогают, заключил военный.

До этого полковник запаса Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожают подразделения украинской армии, разделив их на две части.

Ранее украинский журналист заявил, что офицеры ВСУ боятся докладывать о ходе сражений.

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