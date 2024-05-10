Посол Антонов назвал условие для поддержания диалога РФ и западных стран

Москва готова к диалогу с западными странами по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но только на равных условиях. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Российское посольство в Вашингтоне 9 мая организовало торжественный прием в связи с празднованием Дня Победы. На мероприятии выступили детские коллективы и музыканты, которые исполнили песни военных лет. Глава дипломатического представительства, в свою очередь, угощал гостей блинами.

«Президент [РФ Владимир] Путин в ходе выступления после вступления в должность [главы государства] направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — сказал посол, общаясь с журналистами.

В то же время он обратил внимание, что у Москвы есть важное требование к взаимодействию с Вашингтоном и его союзниками. Речь идет о выстраивании диалога на равных условиях и с взаимным уважением к интересам друг друга, пояснил Антонов.

7 мая в Кремле состоялась церемония инаугурации президента. Во время мероприятия Путин произнес речь, в ходе которой подтвердил готовность руководства страны поддерживать диалог с западными государствами.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность нормализации отношений с Западом.