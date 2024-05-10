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Экс-игрок «Динамо»: Мостовой хочет не тренировать, а получать зарплату Тедеско

Экс-игрок «Динамо» Иванов: Мостовой не согласился бы тренировать бесплатно

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Динамо» Олег Иванов заявил, что экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой не пошел бы тренировать красно-белых бесплатно, передает «Чемпионат».

«Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Думаю, он бы не согласился поработать полгода без зарплаты, если бы ему предложили показать себя», — сказал Иванов.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой рассказал о жизни в Европе.

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