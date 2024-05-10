Девятилетний школьник катался на велосипеде и влетел в футбольные ворота

В Ульяновске девятилетний школьник врезался в футбольные ворота, катаясь на велосипеде. Спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Заволжском районе Ульяновска 8 мая. Девятилетний мальчик катался на велосипеде на территории спортивного комплекса и врезался в футбольные ворота.

Очевидцы немедленно вызвали ребенку скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Волгограде ребенка забрали со школьного стадиона в больницу после падения ворот. 10-летний мальчик играл в футбол на стадионе, когда на него обрушились металлические ворота, пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану головы.

Ранее в Дагестане ребенка придавило футбольными воротами.