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Девятилетний школьник катался на велосипеде и влетел в футбольные ворота

В Ульяновске ребенок катался на велосипеде и врезался в футбольные ворота

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FotograFFF/Shutterstock

В Ульяновске девятилетний школьник врезался в футбольные ворота, катаясь на велосипеде. Спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Заволжском районе Ульяновска 8 мая. Девятилетний мальчик катался на велосипеде на территории спортивного комплекса и врезался в футбольные ворота.

Очевидцы немедленно вызвали ребенку скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Волгограде ребенка забрали со школьного стадиона в больницу после падения ворот. 10-летний мальчик играл в футбол на стадионе, когда на него обрушились металлические ворота, пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану головы.

Ранее в Дагестане ребенка придавило футбольными воротами.

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