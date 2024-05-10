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Израиль отверг предложение по прекращению огня

ХАМАС заявил, что Израиль отверг предложение посредников на переговорах

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David W Cerny/Reuters

ХАМАС заявил, что Израиль отверг новое предложение по прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ХАМАС предложение посредников поддержал.

До этого посол Израиля в РФ Симон Гальперин заявила о возможности новой сделки Израиля с ХАМАС.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

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