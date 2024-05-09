«Там есть немного войск»: премьер Польши рассказал, каких солдат НАТО уже отправило на Украину Премьер Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине

Польский премьер Дональд Туск заявил, что все союзники НАТО боятся ядерной войны с Россией и не хотят видеть войска альянса на Украине, однако там уже есть «немного солдат» блока. Политик также сравнил происходящее в зоне конфликта с войной в Югославии и раскритиковал тогдашнее участие Запада. По его словам, войска ООН провалились и армия НАТО тоже действовала «не круто».

Вопросы от 10-летней журналистки

На Украине есть наблюдатели и инженеры НАТО, рассказал премьер Польши Дональд Туск. Так он ответил на вопрос десятилетней польской девочки о том, не может ли альянс послать войска на Украину.

Сара Малецка-Тшаскось встретила Туска в коридорах сейма (парламента) вместе с другими журналистами. Она учится в той же начальной школе, что закончил премьер, и у нее есть аккредитация. Местные СМИ называют Сару «самым молодым репортером парламента».

Сначала Малецка-Тшаскось спросила Туска, можно ли отправить на помощь Украине войска ООН, как это было в Югославии.

«Это достаточно сложная история. Я не хочу вас пугать, но войска ООН в Югославии провалили испытание. Солдаты ООН оказались молчаливыми свидетелями преступлений против жителей Сребреницы (инцидент известен как «Резня в Сребнице», когда боснийские сербы в 1995 году убили около 8 тыс. мусульман в зоне безопасности ООН, миротворцы организации не смогли им помешать). Так что это не лучший пример. ООН не для войны», — ответил политик.

Он добавил, что после провала ООН в дело вмешались «настоящие войска», то есть армия НАТО. Они добились прекращения боевых действий, разбомбив Белград, но «это тоже не круто», заключил Туск.

«Слишком большой риск» для НАТО

Тогда юная журналистка поинтересовалась, нельзя ли так же перебросить армию НАТО на Украину. Политик сказал на это, что альянс итак «очень помогает» Украине, но не хочет вмешиваться напрямую и вводить войска.

«Все союзники боятся, что может разразиться ядерная война и мы окажемся в драматической, даже трагической ситуации. Все думают о прямой войне с Россией, что это слишком большой риск», — объяснил глава польского правительства.

Туск отметил, что без текущей помощи НАТО Украина не смогла бы так долго продержаться, и уточнил, что небольшое число военных альянса на Украине все-таки есть.

«Там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров. Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, никто не хочет прямой войны [c Россией]», — заключил премьер и на этом закончил разговор.

В этих словах Туска официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела подтверждение «гибридной войны» Запада против России.

«Не Путину решать, как мы помогаем Украине»

Ранее присутствие солдат НАТО на Украине подтверждал глава МИД Польши Радослав Сикорский. В начале марта он сообщил, что военных послали несколько стран альянса, но отказался их назвать:

«Я хотел бы поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают, кто они, но я не могу их раскрыть. В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны».

Последнее может быть завуалированной критикой канцлера Германии Олафа Шольца. Того в конце февраля обвиняли в раскрытии информации о присутствии британских и французских военных на Украине.

В начале мая появилась информация, что Франция отправила на помощь ВСУ 100 наемников своего Иностранного легиона. Об этом рассказал бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. Он утверждал, что всего Париж планирует перебросить примерно 1,5 тыс. солдат, которые будут воевать в Донбассе. МИД Франции опроверг это и назвал частью кампании по дезинформации.

Военные НАТО не участвуют в боях на Украине, но у альянса есть «информаторы на местах», писала в марте испанская газета El Pais. Они передают за границу сведения о реальном положении на фронте, эффективности западного оружия, коррупции в сфере поставок.

«Часть этих неофициальных информаторов — иностранные военнослужащие в отставке, сражающиеся на добровольной основе в рядах ВСУ», — отметила газета.

Некоторые западные политики во время обсуждения возможной отправки войск на Украину говорят о необходимости надавить на Москву. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это даст нужный сигнал российскому лидеру Владимиру Путину:

«Наши войска перед войной обучали украинцев на Украине, мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо... Этот шаг покажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине».