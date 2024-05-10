Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что также удары нанесли по расположению личного состава ВСУ в этом регионе.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по путевой станции и расположению солдат ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области.

По его словам, местные жители рассказали про удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный. К 5:00 из Николаева в этот район приехали 10 машин скорой помощи, район ж/д вокзала Снигиревки оцеплен.

Лебедев добавил, что целью удара ВС РФ в Новопетровке было расположение военных ВСУ, которых в количестве до 400 человек ранее перевели в Новопетровку.

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