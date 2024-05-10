С острова Кунашир эвакуировали мужчину, который упал и разбил голову о камни

На Курильских островах помощь спасателей потребовалась мужчине, который разбил голову о камни, пострадавший находился в труднодоступной местности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Сообщение о мужчине, которому требуется медицинская помощь и немедленная эвакуация, поступило спасателям в ночь на 10 мая. Пострадавший упал и ударился головой о камни.

Спасательную операцию осложняло то, что мужчина находился в 40 км от ближайшего населенного пункта в труднодоступной местности. Эвакуировать россиянина пришлось сотрудникам МЧС, его передали медикам. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Охотском море спасатели эвакуировали рыбака с признаками аппендицита. Траулер «Березина» находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет подлетел к нему, спасатель десантировался на палубу, после чего усадил пострадавшего рыбака в специальную «люльку» и обеспечил его транспортировку на борт. Рыбак был доставлен в Магаданскую областную больницу.

Ранее на Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов.