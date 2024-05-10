Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С острова Кунашир эвакуировали мужчину, который упал и разбил голову о камни

На Курилах спасли мужчину, разбившего голову о камни

close
100%
«МЧС Сахалинской области» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Сахалинской области»

На Курильских островах помощь спасателей потребовалась мужчине, который разбил голову о камни, пострадавший находился в труднодоступной местности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Сообщение о мужчине, которому требуется медицинская помощь и немедленная эвакуация, поступило спасателям в ночь на 10 мая. Пострадавший упал и ударился головой о камни.

Спасательную операцию осложняло то, что мужчина находился в 40 км от ближайшего населенного пункта в труднодоступной местности. Эвакуировать россиянина пришлось сотрудникам МЧС, его передали медикам. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Охотском море спасатели эвакуировали рыбака с признаками аппендицита. Траулер «Березина» находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет подлетел к нему, спасатель десантировался на палубу, после чего усадил пострадавшего рыбака в специальную «люльку» и обеспечил его транспортировку на борт. Рыбак был доставлен в Магаданскую областную больницу.

Ранее на Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами