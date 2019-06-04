Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что также в российской столице состоится открытие павильона для панд.

По словам Ушакова, панда является символом Китая.

«Наши гости придают этому мероприятию большое значение», — заверил он.

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня.

В 2017 году Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли сад для панд в Берлине.