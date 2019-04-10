Бойко призовет своих сторонников голосовать против Порошенко
Выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко намерен призвать своих сторонников не отдавать во втором туре голос за нынешнего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Однозначно я буду призывать своих сторонников не голосовать за действующего президента [Порошенко]», — сказал Бойко.
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Он объяснил это намерение тем, что Порошенко является «пройденным этапом».
Ранее опрос показал, что 35% голосовавших за Бойко отдали бы свой голос за Зеленского во втором туре. При этом поддержать Порошенко хотели бы только 2% респондентов.