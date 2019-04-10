Бойко призовет своих сторонников голосовать против Порошенко

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Выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко намерен призвать своих сторонников не отдавать во втором туре голос за нынешнего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Однозначно я буду призывать своих сторонников не голосовать за действующего президента [Порошенко]», — сказал Бойко.

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Он объяснил это намерение тем, что Порошенко является «пройденным этапом».

Ранее опрос показал, что 35% голосовавших за Бойко отдали бы свой голос за Зеленского во втором туре. При этом поддержать Порошенко хотели бы только 2% респондентов.