Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос почти вдвое

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Разрыв между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко увеличился почти вдвое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, Зеленский лидирует на президентских выборах после обработки 10,27% протоколов.

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Как отмечается, Зеленский занимает первую позицию с результатом 29,66% голосов избирателей, на втором месте Порошенко — 16,83%.

При этом тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с результатом 13,75% голосов.

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует на выборах на Украине.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.