Песков предсказал обострение в отношениях России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что российско-американские отношения будут принесены в жертву внутриполитическим интересам в преддверии выборов в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, в США это превращается в национальную забаву, поскольку картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутриполитической кухни США.

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«Сейчас, судя по всему, будет обострение. Оно легко прогнозируется», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не сложились особые отношения, поскольку для этого не было возможности.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не получают импульсов из Вашингтона для выстраивания двусторонних отношений.