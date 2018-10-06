В Киеве оценили работу биометрического контроля на границе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал работу системы биометрического контроля на границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная система работает «эффективно».

Он также добавил, что Киеву необходимо усилить контроль на границе с Россией.

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Климкин подчеркнул, что полное закрытие границы «подлежит обсуждению».

Ранее сообщалось, что на Украине задумались о введении уголовной ответственности за российское гражданство.